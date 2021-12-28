Чендлер намерен в конце 2022 года подраться с Гэтжи за титул
Чендлер: «Оливейра достоин звания «Боец года»
Американский легковес с уважением отнесся к своему конкуренту по дивизиону
13:57
Майкл Чендлер / Фото - UFCЭкс-чемпион Bellator в легком дивизионе, ныне выступающий в UFC, Майкл Чендлер (22-7) с уверенностью заявил, что обладатель титула организации в легком дивизионе Чарльз Оливейра (32-8) должен получить награду «Боец года».
Цитирует Чендлера mmafighting.com.
«Мы ошибались насчет Чарльза Оливейры. Я тоже буду первым, кто это признает. Когда я говорил о лучших легковесах год назад, когда перешел в UFC, я никогда бы не подумал, что пояс будет у Оливейры. Он был в UFC так долго, и теперь, наконец, завоевал золото. Затем защитил свое золото от парня, которого все называли главным претендентом, а некоторые считали лучшим легковесом в мире. Это был отличный год для него. Я думаю, что это был бы мой выбор в категории «Боец года». Снимаю перед ним шляпу».
Накануне Оливейра сообщил, что готов провести свой следующий поединок в мае 2022 года.
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