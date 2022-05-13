Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 11
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (11 событий из 40) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Нант -:- Запланирован
22:00 Монако - Брест -:- Запланирован
22:00 Монпелье - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ницца - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ренн - Марсель -:- Запланирован
22:00 Сент-Этьен - Реймс -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - РБ Лейпциг -:- Запланирован
16:30 Боруссия Дортмунд - Герта -:- Запланирован
16:30 Байер - Фрайбург -:- Запланирован
16:30 Вольфсбург - Бавария -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Удинезе - Специя -:- Запланирован
Сейчас в эфире
12:30
Телемагазин
12:30
Мировой бокс. Еженедельник

Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»

Американский боец подверг критике бразильца за проваленное взвешивание
MMA
10:40
Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
Майкл Чендлер / фото - bloodyelbow.com

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) подверг критике экс-чемпиона промоушена Чарльза Оливейру (33-8), за то, что бразилец не смог вложиться в лимит легкого веса на взвешивании перед боем с Джастином Гэтжи (23-4), и в результате чего потерял чемпионский пояс.

Чендлера цитирует портал mmanews.com:

«Я никогда не пойму, как к своей работе можно относиться легкомысленно. У вас есть контракт, в нем прописан вес, в котором вы выступаете. Я уже 30 раз взвешивался в смешанных единоборствах, а до этого примерно 100 раз в борьбе и у меня никогда не было проблем на взвешивании.

Сгонка веса началась задолго до последней ночи перед взвешиванием. Ты начал работать над этим не за неделю до боя и не за 10 дней, а примерно 12 недель назад. Все это время вы должны соблюдать дисциплину во время употребления еды, дозируете свои добавки, а также работаете в зале над всем этим.

Чарльз выиграл бой с Джастином, но я уверен, он очень сожалеет, что потерял титул. Очевидно, что все были ошеломлены, особенно сам Оливейра. Когда ты становишься чемпионом, то должен еще тщательней следить за своей репутацией, соблюдать все правила, это касается и веса. У тебя есть обязательности, которые ты должен выполнять. Я уверен, что Чарльз исправит все в будущем».

Майкл Чендлер заявил о своем желании провести реванш с экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.

Чарльз Оливейра «задушил» Джастина Гэтжи, а Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона (25-7) на UFC 274.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Майкл Чендлер Чарльз Оливейра Джастин Гэтжи

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
MMA
09:00
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
MMA
11 мая 13:20
Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
MMA
10 мая 10:10
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
MMA
10 мая 09:00
Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
MMA
09 мая 20:00
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
MMA
09 мая 11:23

Новости: MMA

Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
Людвіг Шолінян в ефірі XSPORT! Український боєць UFC 13 травня завітає до програми «Разом до перемоги!»
11:22
Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
10:40
Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
Фергюсон: «Чендлер выбил меня из строя на долгое время»
09:00
Екс-чемпіон UFC: «Я б побився з путіним – показав йому його місце»
Екс-чемпіон UFC: «Я б побився з путіним – показав йому його місце»
07:39
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
11 мая 13:20
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
11 мая 08:36
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
11 мая 07:45
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
10 мая 22:05
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
10 мая 19:47
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
«Шкода, що так пізно». Український топ-спортсмен назвав «мудаком» померлого Кравчука
Каратэ
11 мая 09:58
4
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Обладатель «Золотого мяча» делит один окоп на двоих с сыном
Футбол В Украине
10 мая 11:21
1
Все новости