Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) подверг критике экс-чемпиона промоушена Чарльза Оливейру (33-8), за то, что бразилец не смог вложиться в лимит легкого веса на взвешивании перед боем с Джастином Гэтжи (23-4), и в результате чего потерял чемпионский пояс.
Чендлера цитирует портал mmanews.com:
«Я никогда не пойму, как к своей работе можно относиться легкомысленно. У вас есть контракт, в нем прописан вес, в котором вы выступаете. Я уже 30 раз взвешивался в смешанных единоборствах, а до этого примерно 100 раз в борьбе и у меня никогда не было проблем на взвешивании.
Сгонка веса началась задолго до последней ночи перед взвешиванием. Ты начал работать над этим не за неделю до боя и не за 10 дней, а примерно 12 недель назад. Все это время вы должны соблюдать дисциплину во время употребления еды, дозируете свои добавки, а также работаете в зале над всем этим.
Чарльз выиграл бой с Джастином, но я уверен, он очень сожалеет, что потерял титул. Очевидно, что все были ошеломлены, особенно сам Оливейра. Когда ты становишься чемпионом, то должен еще тщательней следить за своей репутацией, соблюдать все правила, это касается и веса. У тебя есть обязательности, которые ты должен выполнять. Я уверен, что Чарльз исправит все в будущем».
Майкл Чендлер заявил о своем желании провести реванш с экс-чемпионом промоушена Чарльзом Оливейрой.
Чарльз Оливейра «задушил» Джастина Гэтжи, а Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона (25-7) на UFC 274.
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