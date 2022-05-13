Чендлер – Оливейре: «Как к своей работе можно относиться легкомысленно»

Майкл Чендлер / фото - bloodyelbow.com

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) подверг критике экс-чемпиона промоушена Чарльза Оливейру (33-8), за то, что бразилец не смог вложиться в лимит легкого веса на взвешивании перед боем с Джастином Гэтжи (23-4), и в результате чего потерял чемпионский пояс.

Чендлера цитирует портал mmanews.com:

Сгонка веса началась задолго до последней ночи перед взвешиванием. Ты начал работать над этим не за неделю до боя и не за 10 дней, а примерно 12 недель назад. Все это время вы должны соблюдать дисциплину во время употребления еды, дозируете свои добавки, а также работаете в зале над всем этим.

Чарльз выиграл бой с Джастином, но я уверен, он очень сожалеет, что потерял титул. Очевидно, что все были ошеломлены, особенно сам Оливейра. Когда ты становишься чемпионом, то должен еще тщательней следить за своей репутацией, соблюдать все правила, это касается и веса. У тебя есть обязательности, которые ты должен выполнять. Я уверен, что Чарльз исправит все в будущем».