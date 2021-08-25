Чендлер подписал контракт на бой с Гэтжи

Поединок топовых легковесов станет со-главным событием турнира UFC-268

Фото: Troy Taormina-USA TODAY Sports

Бывший чемпион Bellator и претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-6) подписал контракт на бой против Джастина Гэтжи (22-3). Об этом боец сообщил в Twitter:

«Подписано, запечатано, доставлено. 6 ноября повеселимся!»

Бой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC-268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. Возглавят этот вечер Камару Усман и Колби Ковингтон.

Напомним, Чендлер долгое время вызывал Гэтжи, однако недавно их бой был под угрозой срыва из-за того, что Майкл не хотел прививаться от коронавируса.