Порье может встретиться с победителем поединка Чендлер – Фергюсон
Чендлер: «Поединок с Фергюсоном пугает и мотивирует меня»
Американец высказался об уникальном стиле ведения боя соотечественника
08:50
Майкл Чендлер / фото - Getty Images
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) высказался об уникальном стиле ведения боя ветерана промоушена Тони Фергюсона (25-6).
Чендлера цитирует портал mmafighting.com:
«Безумный стиль Тони? Именно поэтому этот поединок заставляет меня рано вставать, пугает меня, именно поэтому он мотивирует меня. К нему сложно подготовиться, никто в зале не сможет полноценно сымитировать его. Я думаю, у его безумия есть метод, его победная серия это доказывает. Так что я выйду туда, побьюсь с ним и, надеюсь, финиширую».
Тони Фергюсон подверг критике руководство UFC.
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