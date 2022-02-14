Адесанья в социальных сетях снова взялся за троллинг Джона Джонса
Чэндлер раскритиковал победу Адесаньи над Уиттакером
Майклу не понравилось, что Исраэль почти ничего не делал в бою
14 февраля 20:45
Майкл Чендлер / Фото: MMA Fighting
Экс-чемпион Bellator в легком весе Майкл Чэндлер
(22-7) в Twitter заявил о своем недовольстве победой чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи (22-1) над Робертом Уиттакером (23-6).
«Поверьте, мне нравится Иззи. Но сейчас мы пришли к тому, что доминирующему чемпиону для победы нужно лишь стоять и выбрасывать пару ударов за раунд, и он не проиграет, если только его не поймают ударом.
Адесанье хорошо заплатили по новому контракту. Ну так выйди и дерись, а не устраивай спарринг».
Напомним, ранее Уиттакер заявил, что не проиграл бой Адесанье, а выиграл.