Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном

Майкл Чендлер / Фото: talkSPORT

Екс-претендент на чемпіонський титул UFC у легкій вазі Майкл Чендлер (23-7) повідомив, що бився з Тоні Фергюсоном (25-7) попри травму, отриману перед боєм.

Він викидав нормальні удари, як робив зі мною вже тисячу разів. Це закінчилося тим, що мій палець повністю вигнувся. На той момент у мені вирував адреналін, і я сказав, що це не рука, а молот і нам необхідно йти битися».