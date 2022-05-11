Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Астон Вилла - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Барселона - Сельта -:- Запланирован
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 10) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Лидс - Челси -:- Запланирован
21:45 Уотфорд - Эвертон -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Ницца - Сент-Этьен -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Севилья - Мальорка -:- Запланирован
22:30 Эльче - Атлетико -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Арсенал -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:30 Реал - Леванте -:- Запланирован
Сейчас в эфире
14:30
Телемагазин
14:00
Прыжки в воду. Чемпионат мира. Юниоры. Киев

Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном

При цьому, він переміг нокаутом
MMA
13:20
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
Майкл Чендлер / Фото: talkSPORT

Екс-претендент на чемпіонський титул UFC у легкій вазі Майкл Чендлер (23-7) повідомив, що бився з Тоні Фергюсоном (25-7) попри травму, отриману перед боєм.

«За 20-30 хв до бою я вивихнув безіменний палець, коли блокував удар ногою. Мій приятель і чудовий спаринг-партнер Маркес (Демаркес Джексон, - ред.) бив ногою. Моя розминка закінчилася, мені виходити на бій через 20 хвилин, і тут мені на думку прийшла чудова ідея: «Кидай хай-кікі зліва. «Я хочу поблокувати їх та відповісти по корпусу».

Він викидав нормальні удари, як робив зі мною вже тисячу разів. Це закінчилося тим, що мій палець повністю вигнувся. На той момент у мені вирував адреналін, і я сказав, що це не рука, а молот і нам необхідно йти битися».

Нагадаємо, на турнірі UFC 274 Чендлер брутально нокаутував Фергюсона у другому раунді.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Хайлайты

Теги

Майкл Чендлер Тони Фергюсон

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
MMA
10 мая 10:10
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
MMA
10 мая 09:00
Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
MMA
09 мая 20:00
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
Фергюсон не намерен завершать карьеру после поражения от Чендлера на UFC 274
MMA
09 мая 11:23
Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії
Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії
MMA
08 мая 16:15
Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274
Чендлер нокаутировал Фергюсона на UFC 274
MMA
08 мая 07:45

Новости: MMA

Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
13:20
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
Без сліз це важко читати. Амосов розповів жахи війни у рідному місті
08:36
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
Амосов: «Зараз я відновлюю свою форму. Я хочу повернутися»
07:45
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
Офіційно. Волкановські проведе третій бій з Холловеєм
10 мая 22:05
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
Морено та Кара-Франс проведуть бій за тимчасовий титул у найлегшій вазі
10 мая 19:47
Серроне повідомив, коли завершить кар'єру
Серроне повідомив, коли завершить кар'єру
10 мая 10:35
Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
10 мая 10:10
Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол
Глава UFC під час чемпіонського бою дивився поєдинок Альварес – Бівол
10 мая 09:17
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
Оливейра поддержал Фергюсона после поражения Чендлеру
10 мая 09:00
Все новости

Популярные новости

«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
«Наконец с георгиевской ленточкой и без «слава бандере». Член сборной Украины – о предстоящем 9 мая
Спортивная гимнастика
06 мая 21:40
52
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бой с Усиком? Фьюри анонсировал потрясающие новости, от которых у всех отвалится челюсть
Бокс Профессиональный бокс
09 мая 17:45
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
«А после будет нокаут». Экс-чемпион хэвивейта считает, что Усик превратит преимущество Фьюри в изъян
Бокс Профессиональный бокс
06 мая 17:23
2
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Вратарь «Эвертона»: «Миколенко пришел, сразу выучил английский, ему нет равных»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
09 мая 09:50
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Усик – о контракте на реванш с Джошуа: «Не хочу обманывать людей»
Бокс Профессиональный бокс
04 мая 15:01
Все новости