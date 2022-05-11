Чендлер – Оливейре: «В реванше я прикончу тебя за два раунда»
Чендлер травмувався за 20 хв до бою з Фергюсоном
При цьому, він переміг нокаутом
13:20
Майкл Чендлер / Фото: talkSPORT
Екс-претендент на чемпіонський титул UFC у легкій вазі Майкл Чендлер (23-7) повідомив, що бився з Тоні Фергюсоном (25-7) попри травму, отриману перед боєм.
«За 20-30 хв до бою я вивихнув безіменний палець, коли блокував удар ногою. Мій приятель і чудовий спаринг-партнер Маркес (Демаркес Джексон, - ред.) бив ногою. Моя розминка закінчилася, мені виходити на бій через 20 хвилин, і тут мені на думку прийшла чудова ідея: «Кидай хай-кікі зліва. «Я хочу поблокувати їх та відповісти по корпусу».
Він викидав нормальні удари, як робив зі мною вже тисячу разів. Це закінчилося тим, що мій палець повністю вигнувся. На той момент у мені вирував адреналін, і я сказав, що це не рука, а молот і нам необхідно йти битися».
Нагадаємо, на турнірі UFC 274 Чендлер брутально нокаутував Фергюсона у другому раунді.
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