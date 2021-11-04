Чендлер: «Махачев пока не дотягивает к Хабибу»
Чендлер: «У Гэтжи лучшие удары ногами в дивизионе»
Но, по мнению Майкла, удары Джастина руками не достаточно сильные
14:56
Майкл Чендлер ./ Фото: USA TODAY Sports
Легковес UFC американец Майкл Чендлер (22-6) заявил scmp.com, что его не пугает ударная мощь Джастина Гэтжи (22-3).
«Мне нравится этот парень и я являюсь фанатом его работы. Я фанат того, насколько жестко и страстно он сражается. Можно сказать, что Гэтжи мечта промоутеров, но его удары не являются чем-то особенным.
У него, вероятно лучшие удары ногами в дивизионе, а возможно даже в мире, но я видел такое раньше. Что вы не можете отметить в нем, так это храбрость, решимость, готовность работать до последнего вздоха. Вот в чем интрига нашего противостояния».
Напомним, бой Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера состоится 6-го ноября в Нью-Йорке.
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