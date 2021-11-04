Чендлер: «У Гэтжи лучшие удары ногами в дивизионе»

Майкл Чендлер ./ Фото: USA TODAY Sports

Легковес UFC американец Майкл Чендлер (22-6) заявил scmp.com, что его не пугает ударная мощь Джастина Гэтжи (22-3).



У него, вероятно лучшие удары ногами в дивизионе, а возможно даже в мире, но я видел такое раньше. Что вы не можете отметить в нем, так это храбрость, решимость, готовность работать до последнего вздоха. Вот в чем интрига нашего противостояния».