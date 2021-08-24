Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»

Майкл Чендлер / Фото: usatoday.com

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-6) заявил, что его бывший коллега Тайрон Вудли хорошо выступит в боксерском поединке с Джейком Полом.



Поэтому я считаю, что Тайрон будет еще более сфокусирован, поскольку он может потерять даже больше. Считаю, что Вудли поступит так же, как и всегда – спокойно и рассудительно. Он наслаждается процессом. Мне кажется, что мы увидим феноменальное выступление. Мы все включим трансляцию, чтобы увидеть отличный бой».