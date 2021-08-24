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Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»

Майкл уверен, что Тайрон должен все сделать для победы

MMA
08:38
Чендлер: «В случае поражения от Джейка Пола на карте окажется репутация Вудли»
Майкл Чендлер / Фото: usatoday.com

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-6) заявил, что его бывший коллега Тайрон Вудли хорошо выступит в боксерском поединке с Джейком Полом.

«Я скажу, что это не только бой с большим притяжением, но это также поединок, где многое можно потерять. Когда Вудли защищал титул против Стивена Томпсона или даже против действующего чемпиона Камару Усмана, на кону стояло многое, ведь он мог потерять свой пояс. Но если он проиграет Джейку Полу – видеоблогеру, парню, который не должен драться и конкурировать с бойцами мирового уровня, то на карте окажется его репутация.

Поэтому я считаю, что Тайрон будет еще более сфокусирован, поскольку он может потерять даже больше. Считаю, что Вудли поступит так же, как и всегда – спокойно и рассудительно. Он наслаждается процессом. Мне кажется, что мы увидим феноменальное выступление. Мы все включим трансляцию, чтобы увидеть отличный бой».

Напомним, поединок Вудли и Джейка Пола состоится 29 августа в Кливленде.


Карен Агабекян
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Джейк Пол Майкл Чендлер

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