Майкл Чендлер дал свой прогноз на титульный бой Оливейра – Порье
Чендлер: «Возможно, мы с Гэтжи подеремся за титул UFC в конце 2022 года»
Топовый американский легковес намерен взять реванш у своего визави
13:06
Джастин Гэтжи и Майкл Чендлер / Фото - mmafightingЭкс-чемпион Bellator в легком дивизионе Майкл Чендлер (22-7) желает получить реванш с первым номером рейтинга Джастином Гэтжи (23-3), которому на турнире UFC 268 проиграл единогласным решением судей.
Цитирует Чендлера BJPenn.
«Я наслаждался тем, что делаю в поединке с Гэтжи. Это было в первый раз в моей карьере, когда рефери взял меня за руку, а мне было без разницы, кого объявят победителем. Я люблю свою жизнь, и я горд, что этот бой стал частью моей карьеры».
«Конечно, подавляющее большинство людей были в восторге от нашего поединка. Так же как нет сомнений, что они хотели бы еще раз увидеть драку с Гэтжи».
«Возможно, мы с Джастином подеремся за титул в конце 2022 года».
Ранее Гэтжи заявил, что должен быть следующим претендентом на титул.
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