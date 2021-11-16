Чендлер не хочет драться с Макгрегором в легком весе
Чендлер: «Выиграю у Гэтжи в схватке по борьбе девять раз из десяти»
Майкл уверен, что его борьба лучше, чем у соперника
17:59
Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи
Бывший чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер (22-7) в эфире Часа MMA
рассказал о том, что уверенно победил бы Джастина Гэтжи (23-3) в схватке по борьбе.
«Уверен, что выиграю у Гэтжи в схватке по борьбе девять раз из десяти, и это не из-за неуважения к нему. Просто я считаю, что моя борьба лучше.
Я мог бы больше бороться, больше контролировать бой у сетки, удерживать руки и голову, брать в андер-хук. Мог бы чуть больше навязывать ближний бой, вместо выбрасывания тяжелых ударов.
Но когда начался боя, я вернулся к своему нутру. Вернулся к тому, что у меня в ДНК – это желание драться. Мне это понравилось».
Напомним, ранее Гэтжи уверенно выиграл у Чендлера, перебив того в стойке.
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