Чендлер высказался о поражении Оливейре

Майкл Чендлер / фото - reviewjournal.com

Американский экс-претендент на титул UFC в легком весе (до 70 кг) Майкл Чендлер (22-6) обратился в социальных сетях к фанатам после своего поражения бразильцу Чарльзу Оливейре (31-8), чемпионский поединок с которым на минувших выходных возглавил турнир UFC 262.

Я болезненно встречал восходы последние два дня, но самых важных вещей, поддержки, любви и надежды, у меня в избытке.

Лучшее еще впереди, и путешествие не окончено. Рад, что смог, наконец, вернуться домой к самой удивительной женщине на Земле и к нашему маленькому Хэпману. Спасибо моей команде, я вернусь еще до того, как вы об этом узнаете».