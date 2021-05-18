Чендлер высказался о поражении Оливейре
Американец обратился к своим фанатам
18 мая 22:55
Майкл Чендлер / фото - reviewjournal.com
Американский экс-претендент на титул UFC в легком весе (до 70 кг) Майкл Чендлер (22-6) обратился в социальных сетях к фанатам после своего поражения бразильцу Чарльзу Оливейре (31-8), чемпионский поединок с которым на минувших выходных возглавил турнир UFC 262.
«Как я и говорил, увидимся на вершине!
Я болезненно встречал восходы последние два дня, но самых важных вещей, поддержки, любви и надежды, у меня в избытке.
Лучшее еще впереди, и путешествие не окончено. Рад, что смог, наконец, вернуться домой к самой удивительной женщине на Земле и к нашему маленькому Хэпману. Спасибо моей команде, я вернусь еще до того, как вы об этом узнаете».
Майкл Чендлер похвалил новоиспеченного чемпиона UFC в легком весе бразильца Чарльза Оливейру.
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