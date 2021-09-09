Гэтжи объяснил, почему отказался от пятираундового боя с Чендлером
Чендлер: «Я безрассудно пойду вперед, а Гэтжи сделает первый шаг назад»
Экс-чемпион Bellator – о предстоящем поединке на турнире UFC 268
15:39
Майкл Чендлер / Фото - UFCБывший чемпион Bellator, американский боец легкого дивизиона UFC Майкл Чендлер (22-6) в своем Twitter дал обещание перед поединком со своим звездным соотечественником Джастином Гэтжи (22-3).
«Вот вам всем обещание: я безрассудно пойду вперед, а он сделает шаг назад».
Бой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC 268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. Возглавят этот вечер Камару Усман и Колби Ковингтон.
Напомним, Чендлер долгое время вызывал Гэтжи, однако недавно их бой был под угрозой срыва из-за того, что Майкл не хотел прививаться от коронавируса.
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