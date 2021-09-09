Чендлер: «Я безрассудно пойду вперед, а Гэтжи сделает первый шаг назад»

Экс-чемпион Bellator – о предстоящем поединке на турнире UFC 268



Майкл Чендлер / Фото - UFC

«Вот вам всем обещание: я безрассудно пойду вперед, а он сделает шаг назад».

Бывший чемпион Bellator, американский боец легкого дивизиона UFC(22-6) в своемдал обещание перед поединком со своим звездным соотечественником(22-3).Бой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC 268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. Возглавят этот вечер

Напомним, Чендлер долгое время вызывал Гэтжи, однако недавно их бой был под угрозой срыва из-за того, что Майкл не хотел прививаться от коронавируса.