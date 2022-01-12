Чендлер назвал бойцов, с которым он готов разделить октагон
Чендлер: «Я бы хотел разделить октагон с Фергюсоном, но только по нормальному графику»
Американцу необходимо время на подготовку к бою с соотечественником
15:20
Майкл Чендлер / фото - UFC
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) на шоу The MMA Hour заявил, что готов разделить октагон с Тони Фергюсоном (25-6), но только в том случае, если получит достаточное количество времени на подготовку.
«Тони – это Тони, и я уважаю этого парня. Мне нравится, как он бьется, и бы хотел разделить с ним октагон, но это должно быть по нормальному графику. Все знают, что такое нормальный график. Мне нужно 8-10 недель на подготовку. Я серьезно подхожу к спорту, серьезно подхожу к поединкам. Так что я не буду биться на 5-недельном уведомлении, соглашаясь на бой через 10 недель после предыдущего поединка.
Я открыт к бою с Тони. Этот поединок покрывает многие пункты, которые мне интересны. Но есть еще несколько ребят, с которыми я бы хотел побиться. Сейчас я просто сижу, зализываю раны после предыдущего поединка. Я заряжен на 2022 году. Думаю, это будет огромный год и для меня, и для компании в целом. Тони однозначно в моем списке, просто это должно быть в нормальном графике, где-то ближе к началу лета».
Майкл Чендлер перечислил бойцов, с которыми он готов разделить октагон.
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