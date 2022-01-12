Чендлер: «Я бы хотел разделить октагон с Фергюсоном, но только по нормальному графику»

Майкл Чендлер / фото - UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) на шоу The MMA Hour заявил, что готов разделить октагон с Тони Фергюсоном (25-6), но только в том случае, если получит достаточное количество времени на подготовку.

Я открыт к бою с Тони. Этот поединок покрывает многие пункты, которые мне интересны. Но есть еще несколько ребят, с которыми я бы хотел побиться. Сейчас я просто сижу, зализываю раны после предыдущего поединка. Я заряжен на 2022 году. Думаю, это будет огромный год и для меня, и для компании в целом. Тони однозначно в моем списке, просто это должно быть в нормальном графике, где-то ближе к началу лета».