Чендлер: «Я даже не помню, видел ли я как Фергюсон упал без сознания»
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-7) поделился впечатлениями от победы над ветераном промоушена Тони Фергюсоном (25-7) на турнире UFC 274.
Чендлера цитирует портал cagesidepress.com:
«В нашем поединке с Тони произошло то, за что мы любим смешанные единоборства. Нет сомнений в том, что я должен был побеждать Фергюсона. И если бы мы встретились еще раз, я без сомнений постарался бы повторить свой успех. Я был абсолютным фаворитом перед нашим боем, но, когда вы проводите поединок в перчатках на 4 унций, может произойти все что угодно. Поэтому вы должны драться пока ваше сердце бьется, тем более, когда ваш бой проходит здесь, в Фениксе, на переполненной арене.
Тони действовал именно так, как мы ожидали. У меня было несколько ошибок. Я делал ставку на правую руку, пытался пробивать, но в ответ много пропускал. Мы это исправим.
Я даже не помню, видел ли я как Тони упал без сознания. Я выбросил удар ногой и после этого сразу сделал несколько сальто, празднуя победу. Этот удар, мы не отрабатывали перед боем. Иногда вы делаете то, что всегда используете и это работает, а иногда нет. А бывает так, что вы выбрасываешь что-то, что от тебя никто не ожидал и нокаутирует оппонента, хоть и сам в это не верил».
Майкл Чендлер нокаутировал Тони Фергюсона на UFC 274.
Комментарии 0