UFC намерена организовать поединок между Чендлером и Фергюсоном
Чендлер: «Я могу стать чемпионом UFC в легком весе до конца 2022 года»
Американец поделился своими амбициозными планами
08:50
Майкл Чендлер / фото - si.com
Бывший претендент на титул UFC в легком весе Майкл Чендлер (22-7) поделился своими амбициозными планами на 2022 год.
Чендлера цитирует ресурс MMA Mania:
«Думаю, что все фанаты хотели бы увидеть мой реванш с Чарльзом Оливейрой или вторую часть боя с Джастином Гэтжи. Таким образом, я сейчас в уникальном положении, когда могу оказаться в одной победе от титульного боя. А это значит, что я могу стать чемпионом UFC в легком весе до конца 2022 года».
UFC намерена организовать поединок между Майклом Чендлером и Тони Фергюсоном (25-6).
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