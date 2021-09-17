Чендлер: «Я нокаутирую Гэтжи во втором или третьем раунде»

Экс-чемпион Bellator – о предстоящем поединке на турнире UFC 268

Майкл Чендлер / Фото - essentiallysports

«Я готовлюсь к затяжной войне – мне предстоит встретиться с парнем, который просто не может сдаться и будет продолжать сражаться, несмотря на полученный урон. Будет неправдой сказать, что он просто жесткий и опытный. Этот боец с потрясающим кардио и бесстрашным сердцем. Я готовлюсь к 15-и очень трудным минутам. Это будет самый сложный бой в моей жизни. Думаю, что при хорошем раскладе, я попаду Гэтжи в висок или подбородок и вырублю его. Этого хочет каждый боец: нокаутировать соперника и забрать гонорар. Но нужно быть готовым ко всей дистанции боя. Если бы мне пришлось дать прогноз, я был поставил на свою досрочную победу во втором или третьем раунде».

Топовый американский легковес UFC(22-6) поделился ожиданиями от предстоящего поединка со своим звездным соотечественником(22-3).Цитирует ЧендлераБой Чендлер – Гэтжи станет со-главным событием номерного турнира UFC 268, который пройдет 6 ноября в Нью-Йорке. Возглавят этот вечер

Напомним, Чендлер долгое время вызывал Гэтжи, однако недавно их бой был под угрозой срыва из-за того, что Майкл не хотел прививаться от коронавируса.