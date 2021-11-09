Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 15
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 13
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Подолье - Волынь 2:0 Окончен
18:30 Альянс - Оболонь 3:2 Окончен
Хоккей (5 событий из 6) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Ред Уингс - Вегас Голден Найтс 5:2 Окончен
02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс 2:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Сент-Луис Блюз 4:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Айлендерс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз 6:3 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Нью-Йорк Никс - Кливленд Кавальерс 109:126 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Юта Джаз 107:100 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Индиана Пэйсерс 91:94 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Милуоки Бакс 101:94 Окончен
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Сан-Антонио Сперс 99:94 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 120:107 Окончен
04:00 Лос-Анджелес Клипперс - Шарлотт Хорнетс 120:106 Окончен
Теннис (1 событие из 21) показать все
WTA 2021 (Linz, Austria)
Календарь Таблица
Пари-матч
21:00 Ангелина Калинина - Мартина Тревисан 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингс 1:5 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Йорк Никс 96:103 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс 118:95 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Миннесота Тимбервулвс 125:118 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 108:92 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Майами Хит 113:96 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Атланта Хоукс 127:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Финикс Санс 104:109 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Шарлотт Хорнетс 126:123 Окончен
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Монреаль Канадиенс - Лос-Анджелес Кингс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
02:30 Детройт Ред Уингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
03:00 Виннипег Джетс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
03:30 Чикаго Блэкхокс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
04:00 Калгари Флэймс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
05:00 Вегас Голден Найтс - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
05:00 Лос-Анджелес Клипперс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован

Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»

Американец обратился к болельщикам после поражения Гэтжи
MMA
09:00
Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
Фото: mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион Bellator в легком весе американец Майкл Чендлер (22-7) поблагодарил фанатов за поддержку во время поединка со своим соотечественником Джастином Гэтжи (23-3), а также пообещал вернуться сильнее и добиться успеха.

Чендлера цитирует портал bloodyelbow.com:

«В прошлом году мы приняли несколько сомнительных решений, но все получилось! Мой недостаток – опрометчивость, но при этом я остаюсь интересным бойцом.

У нас был замечательный тренировочный лагерь. Спасибо моим тренерам и партнерам по тренировкам. Сейчас я очень счастлив, что могу провести время со своей семьей.

Фанатам: я ценю вашу поддержку на моем пути. Лучшее еще впереди! Увидимся на вершине».

Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на UFC 268.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Джастин Гэтжи Майкл Чендлер

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
MMA
8 ноября 19:36
Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
MMA
7 ноября 09:30
Гэтжи: «Чендлер ничем не смог меня удивить»
Гэтжи: «Чендлер ничем не смог меня удивить»
MMA
7 ноября 08:10
Гэтжи одержал яркую победу над Чендлером на UFC 268
Гэтжи одержал яркую победу над Чендлером на UFC 268
MMA
7 ноября 07:30
Ченлер: «Единственный вариант победить Гэтжи – вырубить его»
Ченлер: «Единственный вариант победить Гэтжи – вырубить его»
MMA
5 ноября 15:34
Чендлер: «У Гэтжи лучшие удары ногами в дивизионе»
Чендлер: «У Гэтжи лучшие удары ногами в дивизионе»
MMA
4 ноября 14:56

Новости: MMA

Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
09:00
В России задержали с наркотиками известного бойца MMA
В России задержали с наркотиками известного бойца MMA
8 ноября 20:58
Петр Ян: «Перед боем с Сандхагеном я дал себе установку, что обязан вернуть пояс»
Петр Ян: «Перед боем с Сандхагеном я дал себе установку, что обязан вернуть пояс»
8 ноября 20:10
Кормье: «Гэтжи должен стать следующим претендентом на титул»
Кормье: «Гэтжи должен стать следующим претендентом на титул»
8 ноября 20:05
Биспинг: «Диллону Дэнису запретили появляться на всех турнирах UFC»
Биспинг: «Диллону Дэнису запретили появляться на всех турнирах UFC»
8 ноября 19:49
Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
Не бой, а пушка. Макгрегор назвал имя соперника, с которым хочет подраться
8 ноября 19:36
Файт-кард турнира Bellator 271: «Киборг» – Кавана, Форчун – Васселл
Файт-кард турнира Bellator 271: «Киборг» – Кавана, Форчун – Васселл
8 ноября 18:57
Файт-кард турнира UFC Fight Night 197: Холловэй vs Родригес
Файт-кард турнира UFC Fight Night 197: Холловэй vs Родригес
8 ноября 16:59
Нэйт Диас готов выйти в октагон с Чимаевым
Нэйт Диас готов выйти в октагон с Чимаевым
8 ноября 13:25
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
1
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Промоутер Ломаченко нашел ему большой бой, но сначала украинцу нужно пройти Комми
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 20:11
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
7
Все новости