Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»

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Бывший чемпион Bellator в легком весе американец Майкл Чендлер (22-7) поблагодарил фанатов за поддержку во время поединка со своим соотечественником Джастином Гэтжи (23-3), а также пообещал вернуться сильнее и добиться успеха.

Чендлера цитирует портал bloodyelbow.com:

У нас был замечательный тренировочный лагерь. Спасибо моим тренерам и партнерам по тренировкам. Сейчас я очень счастлив, что могу провести время со своей семьей.

Фанатам: я ценю вашу поддержку на моем пути. Лучшее еще впереди! Увидимся на вершине».