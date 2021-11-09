Усман успешно защитил титул в реванше с Ковингтоном, Гэтжи в тяжелом поединке победил Чендлера
Чендлер: «Я ценю поддержку фанатов на моем пути»
Американец обратился к болельщикам после поражения Гэтжи
09:00
Фото: mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион Bellator в легком весе американец Майкл Чендлер (22-7) поблагодарил фанатов за поддержку во время поединка со своим соотечественником Джастином Гэтжи (23-3), а также пообещал вернуться сильнее и добиться успеха.
Чендлера цитирует портал bloodyelbow.com:
«В прошлом году мы приняли несколько сомнительных решений, но все получилось! Мой недостаток – опрометчивость, но при этом я остаюсь интересным бойцом.
У нас был замечательный тренировочный лагерь. Спасибо моим тренерам и партнерам по тренировкам. Сейчас я очень счастлив, что могу провести время со своей семьей.
Фанатам: я ценю вашу поддержку на моем пути. Лучшее еще впереди! Увидимся на вершине».
Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на UFC 268.
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