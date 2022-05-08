Чендлер: «Поединок с Фергюсоном пугает и мотивирует меня»
Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії
Майкл просто змусив вболівальників підвестися зі своїх місць
16:15
Фото: Los Angeles Daily News
Відео найбільш красивого нокауту року та десятиріччя
MMA, UFC, Майкл Чендлер, Тоні Фергюсон
Представляємо відео фантастичного нокауту в другому раунді поєдинку Майкла Чендлера та Тоні Фергюсона
Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії
Майкл просто змусив вболівальників підвестися зі своїх місць
Представляємо відео фантастичного нокауту в другому раунді поєдинку Майкла Чендлера (23-7) та Тоні Фергюсона (25-7) на UFC 274.
Зазначимо, що для Фергюсона ця поразка стала четвертою підряд. Останній раз Тоні перемагав у червні 2019 року.
Чендлер завдяки цій перемозі перервав серію з двох поразок від Чарльза Олівейри та Джастіна Гетжи.
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