Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії

Майкл просто змусив вболівальників підвестися зі своїх місць

Фото: Los Angeles Daily News

Відео найбільш красивого нокауту року та десятиріччя

MMA, UFC, Майкл Чендлер, Тоні Фергюсон

Представляємо відео фантастичного нокауту в другому раунді поєдинку Майкла Чендлера та Тоні Фергюсона

Чендлер зіграв у футбол головою Фергюсона. Відео одного з найкращих нокаутів в історії

Майкл просто змусив вболівальників підвестися зі своїх місць

Представляємо відео фантастичного нокауту в другому раунді поєдинку Майкла Чендлера (23-7) та Тоні Фергюсона (25-7) на UFC 274.

Зазначимо, що для Фергюсона ця поразка стала четвертою підряд. Останній раз Тоні перемагав у червні 2019 року.

Чендлер завдяки цій перемозі перервав серію з двох поразок від Чарльза Олівейри та Джастіна Гетжи.