Ченлер: «Единственный вариант победить Гэтжи – вырубить его»

Майкл Чендлер / фото - Getty Images

Бывший чемпион легкого веса Bellator Майкл Чендлер (22-5) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя против Джастина Гэтжи (22-3), с которым он сразится 7 ноября на турнире UFC 268. Цитирует Чендлера портал TSN.

Гэтжи – устрашающий соперник. Не то чтобы из-за этого парня я не спал по ночам, но он каждый день заставляет меня просыпаться утром до того, как зазвонит будильник. Это небольшая дополнительная мотивация, незначительный фактор страха, вещь я знаю, что дух этого парня не сломать, что над его сердцем нельзя доминировать. Он никогда не сдается, поэтому для победы ты должен вырубить его. К этому я и готовлюсь.

Я готов к войне. Вы уже видели это раньше. Я буду биться огнем против огня. В субботу вечером мы откроем главный кард и начнем шоу со взрыва».