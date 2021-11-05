Ченлер: «Единственный вариант победить Гэтжи – вырубить его»
Бывший чемпион легкого веса Bellator Майкл Чендлер (22-5) поделился своими ожиданиями от предстоящего боя против Джастина Гэтжи (22-3), с которым он сразится 7 ноября на турнире UFC 268. Цитирует Чендлера портал TSN.
«У него есть две руки, две ноги, он выбрасывает удары руками, ногами, коленями, локтями. Правила одинаковы для всех, а ставки в этом бою будут даже выше, поскольку, скорее всего, это поединок за звание главного претендента на титул.
Гэтжи – устрашающий соперник. Не то чтобы из-за этого парня я не спал по ночам, но он каждый день заставляет меня просыпаться утром до того, как зазвонит будильник. Это небольшая дополнительная мотивация, незначительный фактор страха, вещь я знаю, что дух этого парня не сломать, что над его сердцем нельзя доминировать. Он никогда не сдается, поэтому для победы ты должен вырубить его. К этому я и готовлюсь.
Я готов к войне. Вы уже видели это раньше. Я буду биться огнем против огня. В субботу вечером мы откроем главный кард и начнем шоу со взрыва».
Напомним, Гэтжи также высказался о поединке с Чендлером.
Следите за боем Чендлер – Гэтжи в онлайн трансляции на нашем сейте. Начало – 7-го ноября, в 07:00.
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