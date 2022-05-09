Через вторгнення росії в Україну? В UFC заборонили прапори країн

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Про рішення повідомив особисто Дейна Уайт
20:12
Дейна Уайт / Фото: UFC
Глава UFC Дейна Уайт на прес-конференції після UFC 274 підтвердив, що бійцям заборонили з'являтися з прапорами за заходах організації.
«Так, ми заборонили прапори. Ви, хлопці, знаєте, чому. Давайте не гратимемо в цю дурну гру».
Нагадаємо, раніше Уайт заявив, що наразі топовим боксерам переплачують.
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