«Черный зверь» вышел на охоту. Тяжеловес UFC нокаутировал парня, пытавшегося угнать его автомобиль

Злоумышленник ошибся транспортным средством для взлома

Деррик Льюис / Фото: Sportsnet

Претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (25-7) перед боем с Фрэнсисом Нганну (16-3) тренируется нокаутировать грабителей.



Плачевно все закончилось для парня, пытавшегося угнать его автомобиль. «Черный зверь» сначала нокаутировал злоумышленника, а затем сдал полиции.

На опубликованном видео видно, что полиция забирает грабителя, у которого перебинтована голова.

Напомним, ранее в UFC заявили, что победитель боя Нганну и Льюиса подерется со Стипе Миочичем.