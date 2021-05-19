Нганну проведет защиту титула с Льюисом. Бой Джонс – Миочич в разработке
«Черный зверь» вышел на охоту. Тяжеловес UFC нокаутировал парня, пытавшегося угнать его автомобиль
Злоумышленник ошибся транспортным средством для взлома
19 мая 10:59
Деррик Льюис / Фото: Sportsnet
Претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (25-7) перед боем с Фрэнсисом Нганну (16-3) тренируется нокаутировать грабителей.
Плачевно все закончилось для парня, пытавшегося угнать его автомобиль. «Черный зверь» сначала нокаутировал злоумышленника, а затем сдал полиции.
На опубликованном видео видно, что полиция забирает грабителя, у которого перебинтована голова.
Напомним, ранее в UFC заявили, что победитель боя Нганну и Льюиса подерется со Стипе Миочичем.
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