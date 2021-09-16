Чемпионка UFC не хочет возобновлять карьеру в профессиональном боксе
Четырехкратный претендент на титул UFC обьявил о завершении карьеры в ММА
Он дважды дрался за пояс с легендарным Джонсоном и дважды с Фигейредо
16 сентября 21:55
Джозеф Бенавидес / Фото - UFCТоповый американский боец UFC наилегчайшего дивизиона Джозеф Бенавидес (28-8) сообщил, что завершает карьеру профессионального бойца.
Цитирует Бенавидеса BJPenn.
«Я всегда боролся за то, чтобы стать лучшим, а еще делал это потому, что это было весело. Я чувствовал, что последний мой титульный бой, был последним шансом стать чемпионом, но этого не случилось. Я знаю, что могу соревноваться с бойцами из пятерки лучших рейтинга. Некоторых я победил бы, а не которых нет, а вот бойцов из топ-10 – легко. Но многие молодые парни, которые только развиваются, являются убийцами. Я смотрю на их дебют в UFC, а они подходят, фотографируются со мной и говорят: «Я всегда смотрел твои бои. Приходил со школы и наблюдал за твоими выступлениями в WEC с моим отцом». Я не хочу драться с этими парнями. Я не хочу их бить и не хочу, чтобы они били меня. Для меня больше нет веселых поединков».
«Просто для меня больше нет боев, которые меня волнуют. Получается, я бы дрался только из-за денег. Но я никогда не смотрел на все это, как на работу, которую делают из-за денег. Всегда было весело, и я стремился стать лучшим. Мне не хочется драться с людьми, которых я тренировал в The Ultimate Fighter, или которые смотрели мои бои с раннего детства и сейчас говорят мне, как уважают меня. Пришло время двигаться дальше».
Напомним, 37-летний американец так и не смог стать чемпионом UFC – дважды он проиграл Деметриусу Джонсону и дважды Дейвисону Фигейредо.
В последний раз Бенавидес выходил в откагон в марте этого года, проиграв единогласным решением судей россиянину Аскару Аскарову.
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