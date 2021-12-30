Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 19
Сейчас 0
Сегодня 24
Завтра 19
Развернуть Свернуть
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Челси - Брайтон 1:1 Окончен
22:15 Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Окончен
Хоккей (9 событий из 15) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
21:00 Финляндия - Чехия 1:0 Отменен
23:30 Словакия - Россия 1:0 Отменен
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
13:00 Альтаир - Краматорск 1:4 Окончен
18:45 Донбасс - Мариуполь 3:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вегас Голден Найтс 3:6 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Аризона Койотис 8:7 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс 110:127 Окончен
02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:15 Манчестер Юнайтед - Бернли -:- Запланирован
Хоккей (14 событий из 19) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Канада - Германия -:- Отменен
04:30 Швеция - США -:- Отменен
23:30 Чехия - Австрия -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз 3:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс 5:3 Окончен
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:2 Окончен
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс 2:3 Окончен
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 1:2 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс 85:94 Окончен
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс 108:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс 82:91 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс 104:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс 131:117 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Перенесен
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер 115:97 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз 105:120 Окончен
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 95:94 Окончен
Хоккей (13 событий из 13) показать все
МЧМ-2022 21/22
Календарь Таблица
02:00 Словакия - Швейцария -:- Отменен
21:30 Германия - Австрия -:- Отменен
23:30 Швейцария - Швеция -:- Отменен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Каролина Харрикейнс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Калгари Флэймс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
20:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
20:00 Нью-Джерси Дэвилз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
22:00 Вегас Голден Найтс - Анахайм Дакс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бруклин Нетс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Милуоки Бакс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
04:30 Денвер Наггетс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
20:00 Бостон Селтикс - Финикс Санс -:- Запланирован
22:00 Индиана Пэйсерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован

Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»

Эксперт уверен, что для Фрэнсиса на кону стоит очень многое
MMA
19:38
Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»
Нганну - Гане

Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0). Слова бойца приводит портал essentiallysports.com.

«Я считаю, что к тому моменту, когда Фрэнсис и Гане выйдут в октагон, когда вся раскрутка будет закончена и вся история этой встречи будет рассказана, этот бой станет крупнейшим в истории дивизиона.

Он не станет крупнейшим в истории UFC, ведь это не поединок Конора Макгрегора. Но эта схватка будет крупнейшей в истории тяжелого веса. Это будет самый интересный бой. На кону очень многое.

На кону стоит контракт Нганну с UFC и его дальнейшие действия, в зависимости от того, выиграет он или проиграет. На Нганну будет огромное давление. История этого боя – лучшая за все время существования тяжелого веса».

Напомним, ранее победа Нганну над Стипе Миочичем попала в перечень главных событий года в MMA.

 

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Чейл Соннен Фрэнсис Нганну Сирил Гане

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Я немного раздражен». Соннен раскритиковал критиков Джейка Пола
«Я немного раздражен». Соннен раскритиковал критиков Джейка Пола
Бокс Профессиональный бокс
15:38
Уайт провел встречу с Нганну относительно дальнейшего сотрудничества
Уайт провел встречу с Нганну относительно дальнейшего сотрудничества
MMA
08:21
Нганну: «На спаррингах я играл с Гане, как старший брат играет с младшим»
Нганну: «На спаррингах я играл с Гане, как старший брат играет с младшим»
MMA
29 декабря 19:44
Менеджер Нганну: «Не уверен, что UFC хотят заключать с Фрэнсисом новый контракт»
Менеджер Нганну: «Не уверен, что UFC хотят заключать с Фрэнсисом новый контракт»
MMA
29 декабря 16:12
Ракич: «Если Гане сможет уходить от силовых ударов Нганну, то победа будет за ним»
Ракич: «Если Гане сможет уходить от силовых ударов Нганну, то победа будет за ним»
MMA
27 декабря 15:55
Нганну: «Я тот, кто остановит хайп Гане»
Нганну: «Я тот, кто остановит хайп Гане»
Бокс Профессиональный бокс
27 декабря 12:41

Новости: MMA

Маккарти не понравилось, что Хабиб решил провести бой Кевина Ли и Санчеса
Маккарти не понравилось, что Хабиб решил провести бой Кевина Ли и Санчеса
19:48
Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»
Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»
19:38
В Таджикистане задержали депортированного из России бойца Чоршанбе
В Таджикистане задержали депортированного из России бойца Чоршанбе
19:34
Украинский прорыв, уход Хабиба, перелом Макгрегора и другие топовые события 2021 года
Послесловие Украинский прорыв, уход Хабиба, перелом Макгрегора и другие топовые события 2021 года
18:30
Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
16:37
Доминик Крус готов выйти на поединок с легендарным Алдо
Доминик Крус готов выйти на поединок с легендарным Алдо
12:22
«В какой-то момент мы сделаем это». Кевин Ли жаждет реванша с Оливейрой
«В какой-то момент мы сделаем это». Кевин Ли жаждет реванша с Оливейрой
10:51
В штате Миссури нашли останки бойца ММА, который пропал в 2020 году
В штате Миссури нашли останки бойца ММА, который пропал в 2020 году
10:36
Тейшейра желает провести защиту титула против Прохазки на домашнем турнире UFC
Тейшейра желает провести защиту титула против Прохазки на домашнем турнире UFC
08:58
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Все новости