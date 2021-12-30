Боец UFC рассказал, как Фергюсона нокаутировали на тренировке
Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»
Эксперт уверен, что для Фрэнсиса на кону стоит очень многое
19:38
Нганну - Гане
Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен
высказался о предстоящем поединке между чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0). Слова бойца приводит портал essentiallysports.com.
«Я считаю, что к тому моменту, когда Фрэнсис и Гане выйдут в октагон, когда вся раскрутка будет закончена и вся история этой встречи будет рассказана, этот бой станет крупнейшим в истории дивизиона.
Он не станет крупнейшим в истории UFC, ведь это не поединок Конора Макгрегора. Но эта схватка будет крупнейшей в истории тяжелого веса. Это будет самый интересный бой. На кону очень многое.
На кону стоит контракт Нганну с UFC и его дальнейшие действия, в зависимости от того, выиграет он или проиграет. На Нганну будет огромное давление. История этого боя – лучшая за все время существования тяжелого веса».
Напомним, ранее победа Нганну над Стипе Миочичем попала в перечень главных событий года в MMA.
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