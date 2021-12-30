Чейл Соннен: «Бой Нганну – Гане станет крупнейшим в истории дивизиона»

Нганну - Гане

Экс-боец UFC и Bellator Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну (16-3) и Сирилом Гане (10-0). Слова бойца приводит портал essentiallysports.com.



Он не станет крупнейшим в истории UFC, ведь это не поединок Конора Макгрегора. Но эта схватка будет крупнейшей в истории тяжелого веса. Это будет самый интересный бой. На кону очень многое.

На кону стоит контракт Нганну с UFC и его дальнейшие действия, в зависимости от того, выиграет он или проиграет. На Нганну будет огромное давление. История этого боя – лучшая за все время существования тяжелого веса».