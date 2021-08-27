Чикадзе: «Эдсон – громкое имя, и как только я выдержу это испытание, я буду готов ко всему»

Грузинский полулегковес – о предстоящем поединке с Барбозой на турнире UFC on ESPN 30





Гига Чикадзе / Фото - UFC Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (13-2) поделился ожиданиями от своего грядущего поединка с опытным бразильцем Эдсоном Барбозой (22-9), с которым он сразится в главном поединке ивента на турнире UFC on ESPN 30.



Цитирует Чикадзе MMA Junkie.



«Это настоящий бой Mortal Kombat. Я чувствую, что туда собираются выйти двое ниндзя, и это будет весело. Да, я взволнован. Я действительно, действительно не могу дождаться, у меня мурашки по коже, когда я думаю об этом. Эдсон – громкое имя. Он известнее, чем некоторые из пятерки лучших парней. Я вызывал пятерку лучших, потому что хотел быстрее перейти к титулу. Я хотел иметь оппонента более высокого ранга, но Эдсон – громкое имя, и как только я выдержу это испытание, я буду готов ко всему. Люди называли его лучшим ударником в ММА, то теперь я выступаю в UFC. У меня есть шанс доказать то, что я сказал ранее. Поклонники запомнят этот бой как один из лучших. Конечно, он определенно очень хороший ударник, но я не думаю, что могу проиграть ему. Посмотрим».



Напомним, что турнир UFC on ESPN 30 состоится 28 августа в Лас-Вегасе.

Грузинский полулегковес UFC(13-2) поделился ожиданиями от своего грядущего поединка с опытным бразильцем(22-9), с которым он сразится в главном поединке ивента на турнире UFC on ESPN 30.Цитирует ЧикадзеНапомним, что турнир UFC on ESPN 30 состоится 28 августа в Лас-Вегасе. Полный файткард ивента

Владимир Кириченко