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Чикадзе избил, а затем нокаутировал Барбозу

Грузин существенно поднимется в рейтинге полулегкого веса
MMA
08:31
Чикадзе избил, а затем нокаутировал Барбозу
Фото: MMA Mania

Завершилось главное событие турнира UFC Vegas 35, в котором встретились полулегковесы Гига Чикадзе (14-2) и Эдсон Барбоза (22-10).

Оба бойца славятся ударной техникой и в этом поединке определили, кто же лучше. Чикадзе работал на отходах, но был точнее и уверенно забрал первый раунд. Во второй пятиминутке ситуация не изменилась, а лицо Барбозы становилось все более разбитым.

Развязка наступила в третьем раунде. Чикадзе потряс и начал избивать Эдсона, но тот терпел. Затем грузин попытался выйти на удушающий, однако Барбоза вновь выжил и поднялся в стойку, где сразу же пропустил еще порцию тяжеленых ударов, после чего рефери в октагоне остановил поединок. Как результат – победа Чикадзе техническим нокаутом.

Сейчас Гига занимает десятое место в рейтинге полулегковесов, однако, практически наверняка, после их обновления он окажется в районе топ-5.

Напомним, перед боем Чикадзе обещал победить Барбозу в ярком стиле.

Сергей Остапенко
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Гига Чикадзе Эдсон Барбоза

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