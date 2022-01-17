Посмотрите на их лица. Каттар почти не пострадал в отличие от избитого Чикадзе. Фото
Чикадзе очень жестко прошелся по «Корейскому Зомби»
Также он поблагодарил фанатов после боя с Каттаром
10:49
Гига Чикадзе / Фото: MMA Mania
Грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-3) в Twitter поблагодарил фанатов за поддержку в последнем поединке и обратился к «Корейскому Зомби».
«Спасибо всем моим настоящим фанатам! Я вас люблю, и ради вас мне нужно поскорее вернуться в клетку. Сейчас вокруг меня много фальшивых людей, но это нормальная ситуация.
И еще кое-что. «Корейский Зомби», иди ты к черту! Уродец радуется чужому поражению».
Напомним, ранее грузинский фанат трэштока проиграл Келвину Каттару.
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