Смешно получилось. Илон Маск ответил на претензии бойца UFC
Чикадзе узнал имя следующего соперника
Это очень топовое имя в UFC
17 мая 19:28
Гига Чикадзе / Фото: скрин-шот
Полулегковес UFC Гига Чикадзе (13-2) заявил в Twitter, что уже получил соперника, но пока не стал разглашать его имя.
«Я никого не упрашиваю! Это бойцовская игра, и если кто-то просит бой с тобой и у тебя достаточно большие яйца, то ты идешь и вышибаешь из него все дерьмо! Именно это я и делаю.
P.S.: я буду драться с одним из бойцов, которым бросал вызов».
Отметим, что Чикадзе ранее бросал вызовы Максу Холловэю, Келвину Каттару и Яиру Родригесу.
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