Чикадзе нокаутировал Барбозу, Родригес победил Ли единогласным решением судей
Чикадзе: «Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей»
Грузин требует поединка с бывшим чемпионом UFC
11:27
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Грузинский полулегковес Гиги Чикадзе (14-2) после победы над Эдсоном Барбозой (22-10) рассказал о своих дальнейших планах:
«Я всегда отвечаю за свои слова. Я человек слова. Я выиграл два боя, нокаутировал настоящих легенд этого спорта.
Я здесь, чтобы драться с лучшими соперниками. Я бы с радостью страховал предстоящий титульный бой, и, если что, вышел бы на замену.
Если нет, то есть один гаваец во главе нашего дивизиона. Он знает меня, я видел интервью, в котором его спросили про меня, а он такой: «Да, слышал про этого парня Гигу, который пинает соперников».
Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей.
Макс Холлоуэй, я давно ждал этого момента. Либо он, либо страховка титульного поединка. Вот для чего я здесь».
Напомним, в одном из поединков основного карда Кевин Ли вновь неудачно выступил в полусреднем весе.
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