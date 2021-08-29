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Чикадзе: «Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей»

Грузин требует поединка с бывшим чемпионом UFC
MMA
11:27
Чикадзе: «Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей»
Скриншот

Грузинский полулегковес Гиги Чикадзе (14-2) после победы над Эдсоном Барбозой (22-10) рассказал о своих дальнейших планах:

«Я всегда отвечаю за свои слова. Я человек слова. Я выиграл два боя, нокаутировал настоящих легенд этого спорта.

Я здесь, чтобы драться с лучшими соперниками. Я бы с радостью страховал предстоящий титульный бой, и, если что, вышел бы на замену.

Если нет, то есть один гаваец во главе нашего дивизиона. Он знает меня, я видел интервью, в котором его спросили про меня, а он такой: «Да, слышал про этого парня Гигу, который пинает соперников».

Я не просто какой-то Гига, я выбиваю дерьмо из людей.

Макс Холлоуэй, я давно ждал этого момента. Либо он, либо страховка титульного поединка. Вот для чего я здесь».


Напомним, в одном из поединков основного карда Кевин Ли вновь неудачно выступил в полусреднем весе.
Сергей Остапенко
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Теги

Гига Чикадзе Макс Холловэй Эдсон Барбоза

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