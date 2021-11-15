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Чикадзе: «Я смог увидеть много дыр в защите Холловэя»
Гига изучил бой Макса с Яиром Родригесом
21:31
Гига Чикадзе, Макс Холловэй
Перспективный полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-2) оценил выступление бывшего чемпиона Макса Холловэя
(23-6) в поединке против мексиканского ударника Яира Родригеса (13-3). Слова бойца приводит портал sportskeeda.com.
«Хорошо, что этот бой продлился все пять раундов, поскольку я смог увидеть много дыр в защите Холловэя. Теперь я знаю, что буду делать в нашем поединке».
Напомним, ранее Холловэй выиграл у Родригеса решением судей в непростом поединке. После победы Максу пообещали третий бой с чемпионом Алексом Волкановски.
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