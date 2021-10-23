Абдель-Азиз: «Уверен, что Чикадзе и Волкановски нокаутирует»
Чикадзе заключил новое соглашение с UFC
Грузинский полулегковес продолжит свой путь в лучшей лиги ММА мира
12:42
Гига Чикадзе / Фото - mmafighting.comГрузинский боец полулегкого дивизиона UFC Гига Чикадзе (14-2) подписал новый контракт с американским промоушеном. Об этом грузинский боец сообщил в своем Twitter, поблагодарив матч-мейкера UFC Шона Шелби, президента лиги Дэйну Уайта и менеджера Али Абдель-Азиза.
В своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 30, Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу (22-10).
Накануне Гига заявил о готовности выйти на поединок против экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Макса Холловэя (22-6).
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