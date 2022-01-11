Стал известен файткард турнира UFC on ESPN 32: Чикадзе – Каттар
Чикадзе жаждет нокаутировать Каттара на предстоящем турнира UFC on ESPN 32
Грузинский полусредневес вернется в октагон 15 января
08:55
Келвин Каттар и Гига Чикадзе / Фото - boec.comРейтинговый грузинский полусредневес Гига Чикадзе (14-2) поделился ожиданиями от грядущего поединка с американцем Келвином Каттаром (22-5).
Цитирует Чикадзе mmajunkie.usatoday.com.
«Недавно я немного поболтал с Дэйной Уайт и мы с ним сошлись во мнениях в некоторых вещах и это также касается титульного боя. Он сказал мне: «Займись делом, а потом поговорим». Так что у меня есть дополнительная мотивация перед боем с Келвином».
«Я просто хочу предупредить всех, что в эти выходные я буду сражаться как никогда и нокаутирую парня, хоть в это никто не верит. Я хочу, чтобы все открыли глаза и хорошо посмотрели на мое выступление в эти выходные. Я сосредоточен на том, чтобы выступить лучше, чем когда-либо».
Напомним, что Чикадзе и Каттар проведут бой 15 января на UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC on ESPN 32.
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