Проспект UFC о тренировках с Чимаевым: «Он имеет идеальную борьбу и очень хорошую ударку»
Чимаєв викликав на бій Усмана та Адесанью
Хамзат готовий виступати у двох вагових категоріях
19:58
Хамзат Чимаєв / Фото: UFC
Топовий шведський напівсередньоваговик UFC Хамзат Чимаєв (11-0) викликав на поєдинок чемпіона своєї вагової категорії Камару Усмана та володаря пояса в середній вазі Ісраеля Адесаньї.
Чимаєв у Twitter відзначив Усмана та Адесанью.
«Хто хоче битися?»
Нагадаємо, раніше Чимаєв виграв у топового бразильця Гілберта Бернса.
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