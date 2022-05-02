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Чимаєв викликав на бій Усмана та Адесанью

Хамзат готовий виступати у двох вагових категоріях
MMA
19:58
Чимаєв викликав на бій Усмана та Адесанью
Хамзат Чимаєв / Фото: UFC

Топовий шведський напівсередньоваговик UFC Хамзат Чимаєв (11-0) викликав на поєдинок чемпіона своєї вагової категорії Камару Усмана та володаря пояса в середній вазі Ісраеля Адесаньї.

Чимаєв у Twitter відзначив Усмана та Адесанью.

«Хто хоче битися?»

Нагадаємо, раніше Чимаєв виграв у топового бразильця Гілберта Бернса.

Карен Агабекян
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Теги

Исраэль Адесанья Камару Усман Хамзат Чимаев

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