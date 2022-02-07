Чимаев и Бернс могут встретиться на турнире UFC 273
Чимаев анонсировал поединок с Бернсом. Известна дата боя
Восходящая звезда UFC уверен, что сможет финишировать своего визави
07:38
Чимаев и Бернс / Фото - yandex.uaНепобежденный шведский боец UFC Хамзат Чимаев (10-0) в Twitter назвал дату своего поединка против экс-претендента на титул в полусреднем дивизионе бразильца Гилберта Бернса (20-4).
«Гилберт Бернс, 9 апреля! Я решу вопрос с визой своими кулаками на твоем лице. Досрочная победа в первом раунде».
Ранее сообщалось, что Чимаев встретится с Бернсом в апреле, однако шведу необходимо было уладить вопрос с продлением американской визы.
Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.
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