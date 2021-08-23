Хабиб: «С Чимаева ничего спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи»
Чимаев анонсировал свой следующий поединок. Он состоится на турнире UFC 267
Соперником непобежденного шведского проспекта станет жесткий китаец
07:56
Хамзат Чимаев / Фото - Twitter30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 267 состоится долгожданное возвращение в октагон непобежденного шведского проспекта полусреднего дивизиона Хамзата Чимаева (9-0) против китайца Ли Цзянлян (18-6). Об этом Чимаев сообщил на своей странице в Instagram.
Напомним, что Ли свой последний поединок провел в январе этого года, в котором в 1-м раунде нокаутировал Сантьяго Понциниббио. Что касается Чимаева, то он крайний раз выходил в октагон в сентябре 2020 года, финишировав в 1-м раунде Джеральда Миршерта.
Отметим, что главным событием турнира UFC 267 станет титульный бой в полутяжелом дивизионе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой.
Ранее сообщалось, что Чимаеву может потребоваться операция на колене.
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