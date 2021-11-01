Чимаев: «Дальше просто пойдем, убьем и заработаем себе бабки. Я за всеми из топ-10 пришел»

Восходящая звезда UFC – о победе на турнире в Абу-Даби





Хамзат Чимаев / Фото - bloodyelbow.com Непобежденный шведский проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев поделился эмоциями после своей победы на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).



Цитирует Чимаева MMA Junkie.



«Очень рад, что вернулся. Был голоден, хотел рвать, убивать. Хотел забить кого-то жестко. Не успел, все быстро получилось так. Очень хорошо восстановился после весогонки. 250 граммов в конце замкнуло. Посидел двадцать минут в баньке – ушло, все нормально, ничего такого трудного не было, просто не потел. Я не умирал, и пока не умрем, тут будем дальше газовать».



«Без пропущенных ударов кто еще побеждает в UFC? У меня уже три-четыре боя, и никто не смог попасть даже. Никаких шансов никому не дал, 10-0, 10 финишей. Посмотрим, кого дадут, дальше просто пойдем, убьем и заработаем себе бабки. Когда я называю имя, то они думают, что у меня что-то личное к ним. Для меня без разницы, я за всеми из топ-10 пришел. Я из себя никого не строю, я работаю сильнее всех. Поэтому я и здесь. Всем огромное спасибо. В скором времени заберем пояс».



Напомним, Ли Джинглианга.

Непобежденный шведский проспект полусреднего дивизиона UFCподелился эмоциями после своей победы на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).Цитирует ЧимаеваНапомним, Чимаев в первом раунде задушил китайского бойца

Владимир Кириченко