Чимаев: «Я выйду и буду бить Цзинляна. Может, головой вырублю, как Холланда вырубили»
Чимаев: «Дальше просто пойдем, убьем и заработаем себе бабки. Я за всеми из топ-10 пришел»
Восходящая звезда UFC – о победе на турнире в Абу-Даби
12:57
Хамзат Чимаев / Фото - bloodyelbow.comНепобежденный шведский проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев поделился эмоциями после своей победы на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
Цитирует Чимаева MMA Junkie.
«Очень рад, что вернулся. Был голоден, хотел рвать, убивать. Хотел забить кого-то жестко. Не успел, все быстро получилось так. Очень хорошо восстановился после весогонки. 250 граммов в конце замкнуло. Посидел двадцать минут в баньке – ушло, все нормально, ничего такого трудного не было, просто не потел. Я не умирал, и пока не умрем, тут будем дальше газовать».
«Без пропущенных ударов кто еще побеждает в UFC? У меня уже три-четыре боя, и никто не смог попасть даже. Никаких шансов никому не дал, 10-0, 10 финишей. Посмотрим, кого дадут, дальше просто пойдем, убьем и заработаем себе бабки. Когда я называю имя, то они думают, что у меня что-то личное к ним. Для меня без разницы, я за всеми из топ-10 пришел. Я из себя никого не строю, я работаю сильнее всех. Поэтому я и здесь. Всем огромное спасибо. В скором времени заберем пояс».
Напомним, Чимаев в первом раунде задушил китайского бойца Ли Джинглианга.
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