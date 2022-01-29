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Чимаев и Бернс могут встретиться на турнире UFC 273

Поединок в Бразилии остается под вопросом
MMA
10:36
Чимаев и Бернс могут встретиться на турнире UFC 273
Бернс и Чимаев / Фото - sportskeeda
Экс-претендент на чемпионский титул в полусреднем дивизионе бразилец Гилберт Бернс (20-4) и шведский проспект Хамзат Чимаев (10-0) могут могу встретиться в октагоне 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине, США в рамках главного карда турнира UFC 273. Об этом в Twitter сообщил журналист Рафаэля Мариньо.

«В UFC вели переговоры с Бернсом и Чимаевым, чтобы они выступили в Бразилии. Сейчас есть тенденция, что бой перенесут на 9-е апреля. Все зависит от одобрения въездной визы в США для Чимаева».


Ранее сообщалось, что Чимаев и Бернс могут провести бой в Бразилии.

Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.

Владимир Кириченко
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Теги

Хамзат Чимаев Гилберт Бернс

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