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Чимаев и Бернс могут встретиться на турнире UFC 273
Поединок в Бразилии остается под вопросом
10:36
Бернс и Чимаев / Фото - sportskeedaЭкс-претендент на чемпионский титул в полусреднем дивизионе бразилец Гилберт Бернс (20-4) и шведский проспект Хамзат Чимаев (10-0) могут могу встретиться в октагоне 9 апреля на арене Barclays Center в Бруклине, США в рамках главного карда турнира UFC 273. Об этом в Twitter сообщил журналист Рафаэля Мариньо.
«В UFC вели переговоры с Бернсом и Чимаевым, чтобы они выступили в Бразилии. Сейчас есть тенденция, что бой перенесут на 9-е апреля. Все зависит от одобрения въездной визы в США для Чимаева».
Ранее сообщалось, что Чимаев и Бернс могут провести бой в Бразилии.
Напомним, что Чимаев последний поединок провел 30 октября на Etihad Arena в Абу-Даби в рамках главного карда турнира UFC 267 и победил удушающим приемом в первом раунде китайца Ли Джинглианга. Что касается Бернса, то он вернулся в октагон в июле, победив единогласным решением судей американца Стивена Томпсона.
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