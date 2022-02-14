Камару еще много работать. Чимаев сравнил Усмана и Сен-Пьера
Чимаев: «Мы с Тиллом пытаемся работать, бизнес какой-то свой сделать»
Хамзат рассказал о своих угрозах британцу
14 февраля 19:42
Хамзат Чимаев, Даррен Тилл
Перспективный шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев
(10-0) в комментарии YouTube-каналу Ушатайка заявил, что дружит со средневесом Дарреном Тиллом (18-4-1), и видео, где он угрожает британцу ножом – это лишь шутка.
«Да нет, это небольшой нож был. Там на столе лежал «Волчонок» – пацаны подарили. Там особо такого не было перебора. Я с Дарреном дружу. По-моему, 15 февраля он в Швецию прилетает. Мы переписываемся в Инстаграме и еще сейчас вместе пытаемся работать, бизнес какой-то свой сделать.
Парень хороший, отличный. Так шутили с ним. Там особо перебора... Я пугать кого-то не хотел. Я не думаю, что Даррен Тилл испугается такого маленького ножика. Это был подарок».
Напомним, ранее Чимаев пообещал убить Адесанью, а Исраэль ему адекватно ответил.
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