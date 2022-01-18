Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом
Чимаев – о Бернсе: «Хочу сожрать его, я не буду милым на войне»
Восходящая звезда UFC жаждет стать чемпионом промоушена
11:21
Хамзат Чимаев / Фото - mmafightingНепобежденный шведский полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) поделился ожиданиями от возможного поединка с экс-претендентом на титул, бразильцем Гилберте Бернсе (20-4).
Цитирует Чимаева MMA Junkie.
«Все говорят обо мне, но никто не хочет со мной драться, потому что мы всех убиваем. Гилберт Бернс говорил про Бразилию, но я больший бразилец, чем он. У меня тренер из Бразилии, и я знаю, как он разматывал его на матах».
«Мы собираемся задушить его. Вообще мне нравится Бернс. Он веселый и приятный парень. Но я хочу драться с ним, хочу сожрать его и забрать свой пояс».
«Я не буду милым на войне. Когда я говорю о бойцах, я очень голоден».
Ранее сообщалось, что Чимаев и Бернс могут подраться в начале 2022 года.