Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде
Чимаев обратился к Усману: «Я разобью тебя за 2 минуты. Можешь поверить мне. Я здесь король»
Хамзат просит не покидать весовую категорию
15:39
Хамзат Чимаев / Фото: UFC
Шведский боец полусреднего веса UFC Хамзат Чимаев
(10-0) в Twitter обратился к чемпиону дивизиона Камару Усману (20-1).
«Зачем ты пытаешься сменить весовую категорию до того, как я приду за тобой? Никуда не уходи, я иду за тобой!
Я разобью тебя за 2 минуты. Можешь поверить мне. Я здесь король».
Напомним, следующим соперником Усмана станет британец Леон Эдвардс.
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