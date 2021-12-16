Висенте Люке бросил вызов на бой Чимаеву. Теперь ответка за шведом
Чимаев принял вызов от Люке. Восходящая звезда UFC вернется в октагон 5 марта
Шведский полусредневес готов завоевать титул организации
19:22
Хамзат Чимаев / Фото - mmafighting.comВосходящая звезда UFC, шведский полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) в Twitter отреагировал на вызов топового бразильца Висенте Люке (21-7-1), который подраться с ним в следующем поединке.
«Если я сказал, что готов выйти против кого угодно, то значит я готов. Мне не нужно упоминать имя каждого возможного соперника. Если этот парень готов, то я тоже. Пояса BMF и UFC мои. Слышал, что пятого марта в Лас-Вегасе намечается мероприятие с моим участием, но я не понимаю почему у меня до сих пор нет соперника».
Напомним, что Чимаев свой последний бой проводил в октябре этого года, в котором удушающим приемом в первом раунде выиграл у Джинглианга Ли. А Люке в августе в стартовом раунде таким же самым приемом деклассировал Майкла Кьезу.
Накануне Люке бросил вызов Леону Эдвардсу.
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