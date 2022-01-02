Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 3
Сегодня 23
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
Хоккей (3 события из 3) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:0 2-й период
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс 1:1 Перерыв
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс 6:1 Перерыв
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли 3:1 Окончен
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль 2:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал 1:0 Окончен
17:15 Атлетико - Райо Вальекано 2:0 Окончен
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:0 2-й период
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс 1:1 Перерыв
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс 6:1 Перерыв
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом

Хамзат хочет размазать американца
MMA
19:59
Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом
Хамзат Чимаев / Фото: Чемпионат

Говорливый полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) вызвал на бой видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) после того, как у него состоялся конфликт с Дэйной Уайтом.

«Дэйна, разреши мне размазать этого балабола Джейка Пола».

Напомним, в прошедшем поединке Чимаев выиграл удушающим приемом в первом раунде у Ли Джинглианга.

Джейк Пол ранее назвал условия для того, чтобы провести поединок в UFC.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Хамзат Чимаев Джейк Пол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
MMA
17:55
Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год
Спасти Mayweather Promotions от банкротства – цели Джейка Пола на 2022 год
Бокс Профессиональный бокс
17:30
«Он исчез, не ожидая, что я соглашусь». Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Полом
«Он исчез, не ожидая, что я соглашусь». Майкл Биспинг мог провести бой с Джейком Полом
MMA
31 декабря 2021г. 17:59
Тренер Вудли – о реванше с Джейком Полом: «Это был настоящий, законный бой»
Тренер Вудли – о реванше с Джейком Полом: «Это был настоящий, законный бой»
Бокс Профессиональный бокс
31 декабря 2021г. 17:00
Джейк Пол опроверг информацию о том, что его реванш с Вудли провалился в плане проданных PPV
Джейк Пол опроверг информацию о том, что его реванш с Вудли провалился в плане проданных PPV
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 17:59
«Я немного раздражен». Соннен раскритиковал критиков Джейка Пола
«Я немного раздражен». Соннен раскритиковал критиков Джейка Пола
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 15:38

Новости: MMA

Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом
Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом
19:59
Гане признался, что не выглядел лучше Нганну в спаррингах
Гане признался, что не выглядел лучше Нганну в спаррингах
19:50
Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
Джейк Пол назвал свои условия для перехода в UFC
17:55
Не судитесь с UFC. Марка Ханта обязали выплатить промоушену огромную сумму
Не судитесь с UFC. Марка Ханта обязали выплатить промоушену огромную сумму
17:42
Дос Аньос бросил вызов Фергюсону
Дос Аньос бросил вызов Фергюсону
14:00
Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
Ковингтон: «Годами избивал Порье в спаррингах, он уходил из зала весь в слезах»
13:11
О’Мэлли: «Мой боксерский бой с Джервонтой Дэвисом может стать грандиозным событием»
О’Мэлли: «Мой боксерский бой с Джервонтой Дэвисом может стать грандиозным событием»
01 января 18:27
«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год
«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год
01 января 18:11
Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
Дэйна Уайт: «Сомневаюсь, что Хабиб будет снова драться»
01 января 15:16
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
У Усика появился обязательный претендент, с которым никто не хочет драться
Бокс Профессиональный бокс
07:48
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Все новости