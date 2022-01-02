Сехудо: «Чимаев уничтожит Колби Ковингтона»
Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом
Хамзат хочет размазать американца
19:59
Хамзат Чимаев / Фото: Чемпионат
Говорливый полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) вызвал на бой видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) после того, как у него состоялся конфликт с Дэйной Уайтом.
«Дэйна, разреши мне размазать этого балабола Джейка Пола».
Напомним, в прошедшем поединке Чимаев выиграл удушающим приемом в первом раунде у Ли Джинглианга.
Джейк Пол ранее назвал условия для того, чтобы провести поединок в UFC.
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