Чимаев просит организовать ему бой с Джейком Полом

Хамзат хочет размазать американца

Хамзат Чимаев / Фото: Чемпионат

Говорливый полусредневес UFC Хамзат Чимаев (10-0) вызвал на бой видеоблогера Джейка Пола (5-0, 4 КО) после того, как у него состоялся конфликт с Дэйной Уайтом.



«Дэйна, разреши мне размазать этого балабола Джейка Пола».

Напомним, в прошедшем поединке Чимаев выиграл удушающим приемом в первом раунде у Ли Джинглианга.

Джейк Пол ранее назвал условия для того, чтобы провести поединок в UFC.