Многочасовая тяжелая работа. Амосов показал как готовится к следующему бою
Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде
Непобежденные полусредневесы ММА ведут подготовку к своим поединкам
09:22
Ярослав Амосов / Фото - FacebookПроспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (10-0) продолжает вести тренировочный процесс в Таиланде и опубликовывать в Instargram видеоролики из своей подготовки к следующему бою.
На этот этот раз шведский проспект выложил видео схватки по вольной борьбе с чемпионом Bellator в полусредней весовой категории украинцем Ярославом Амосовым (26-0).
«Вся жизнь – это борьба!».
Напомним, дебютную защиту титула Амосов проведет 13 мая в бою с Майклом Пейджем (21-1). Поединок пройдет в Лондоне, на SSE Arena, Wembley.
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