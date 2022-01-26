Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 21
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 СК Сокол - Донбасс 0:1 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Анахайм Дакс 3:5 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Даллас Старз 1:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Вегас Голден Найтс 0:1 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Монреаль Канадиенс 8:2 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхокс 2:0 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Сент-Луис Блюз 7:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Нью-Йорк Никс 95:93 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Чикаго Буллз 110:111 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Индиана Пэйсерс 117:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Юта Джаз 115:109 Окончен
Теннис (4 события из 12) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:15 Denis Shapovalov - Рафаэль Надаль 2:3 Окончен
11:40 Гаэль Монфис - Matteo Berrettini 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
03:30 Барбора Крейчикова - Мэдисон Кейз 0:2 Окончен
10:00 Эшлей Барти - Джессика Пегула 2:0 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Запланирован
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Запланирован

Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде

Непобежденные полусредневесы ММА ведут подготовку к своим поединкам
MMA
09:22
Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде
Ярослав Амосов / Фото - Facebook
Проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (10-0) продолжает вести тренировочный процесс в Таиланде и опубликовывать в Instargram видеоролики из своей подготовки к следующему бою.

На этот этот раз шведский проспект выложил видео схватки по вольной борьбе с чемпионом Bellator в полусредней весовой категории украинцем Ярославом Амосовым (26-0).

«Вся жизнь – это борьба!».




Напомним, дебютную защиту титула Амосов проведет 13 мая в бою с Майклом Пейджем (21-1). Поединок пройдет в Лондоне, на SSE Arena, Wembley.


Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Ярослав Амосов Хамзат Чимаев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Многочасовая тяжелая работа. Амосов показал как готовится к следующему бою
Многочасовая тяжелая работа. Амосов показал как готовится к следующему бою
MMA
24 января 18:07
Пейдж: «Амосов – технически лучший боец в ММА прямо сейчас»
Пейдж: «Амосов – технически лучший боец в ММА прямо сейчас»
MMA
20 января 22:56
Бернс попросил Уайта организовать ему бой с Чимаевым в Бразилии
Бернс попросил Уайта организовать ему бой с Чимаевым в Бразилии
MMA
18 января 12:43
Чимаев – о Бернсе: «Хочу сожрать его, я не буду милым на войне»
Чимаев – о Бернсе: «Хочу сожрать его, я не буду милым на войне»
MMA
18 января 11:21
Официально. Украинский чемпион Амосов проведет первую защиту титула в мае
Официально. Украинский чемпион Амосов проведет первую защиту титула в мае
MMA
17 января 15:27
Амосов в Азии готовится к поединку с Пейджем
Амосов в Азии готовится к поединку с Пейджем
MMA
10 января 15:35

Новости: MMA

Официально. Шолинян встретится с Вудом на турнире UFC Fight Night
Официально. Шолинян встретится с Вудом на турнире UFC Fight Night
09:46
Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде
Чимаев с Амосовым провел схватку по вольной борьбе на сборах в Тайланде
09:22
Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»
Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»
08:49
Троллинг высокого уровня. Джейк Пол стал инвестором компании, которой принадлежит UFC
Троллинг высокого уровня. Джейк Пол стал инвестором компании, которой принадлежит UFC
25 января 21:59
У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
У Ковингтона проблемы с азартными играми, и он задолжал уже много денег
25 января 21:13
UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе
UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе
25 января 17:58
Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната
Отличный джеб. Легендарный боец MMA стукнул назойливого фаната
25 января 17:39
Потеря: «В этом году хочу провести 2-3 поединка и с Божьей помощью выиграть их все»
Потеря: «В этом году хочу провести 2-3 поединка и с Божьей помощью выиграть их все»
25 января 17:11
Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»
Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»
25 января 16:49
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости