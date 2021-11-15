Чимаев вызвал на поединок Макгрегора и опубликовал фото с автоматом для Нэйта Диаса

Хамзат никак не найдет себе звездного соперника





Хамзат Чимаев / Фото: Инстаграм

Непобежденный шведский полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) через Twitter вызвал на поединок звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6).



«Давай устроим Big drama show (коронная фраза Геннадия Головкина, - ред.), Конор»

Также Хамзат, ищущий соперника для следующего боя, опубликовал фото с автоматом и подписал под ним, что идет за Нэйтом Диасом.

Напомним, Чимаев в начале 2022 года может провести поединок против Гилберта Бернса.