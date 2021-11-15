Будет бой? Чимаев и Джейк Пол жестко повздорили
Чимаев вызвал на поединок Макгрегора и опубликовал фото с автоматом для Нэйта Диаса
Хамзат никак не найдет себе звездного соперника
09:05
Хамзат Чимаев / Фото: Инстаграм
Непобежденный шведский полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) через Twitter вызвал на поединок звездного ирландца Конора Макгрегора (22-6).
«Давай устроим Big drama show (коронная фраза Геннадия Головкина, - ред.), Конор»
Также Хамзат, ищущий соперника для следующего боя, опубликовал фото с автоматом и подписал под ним, что идет за Нэйтом Диасом.
Напомним, Чимаев в начале 2022 года может провести поединок против Гилберта Бернса.
Комментарии 0