Глава UFC сообщил, что бойцы массово отказываются драться с Чимаевым
Чимаев вызвал на поединок Нэйта Диаса, не забыв и о его родном брате
Восходящая звезда UFC продолжает искать себе соперника
07:58
Хамзат Чимаев / Фото - mmafightingНепобежденный шведский проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (10-0) продолжает бросать вызовы известным бойцам на поединок. На этот раз, в поле зрение восходящей звезды промоушена попал американец Нэйт Диас (20-13), а также успел зацепить и его родного брата Ника Диаса (26-10).
Цитирует Чимаева bjpenn.com.
«Нейт Диас, ты фальшивый гангстер. Мне все равно с кем драться. Я иду за всеми. Где вы все гангстеры и короли? Я здесь, чтобы убить всех. Я здесь король и гангстер. Нейт Диас, ты для меня самые легкие деньги. Передавай привет своему родному брату. Скажи ему, чтобы не боялся меня. Я не бью стариков. Он знает, о чем я. В Вегасе я просто хотел подойти поздороваться, но, бедняга Ник Диас сбежал».
Накануне Чимаев вызвал на поединок Брока Леснара, Даниэля Кормье и Джорджа Сен-Пьера.