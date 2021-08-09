«Я голоден, очень голоден». Чимаев 5 месяцев провел без тренировок
Чимаев: «Я собираюсь всем доказать, что это я – самый жесткий боец в мире»
Восходящая звезда UFC – о своем предстоящем поединке
11:25
Хамзат Чимаев / Фото - gettyimagesНепобежденный боец UFC, шведский проспект полусредней весовой категории Хамзат Чимаев (9-0) в интервью Frontkick.online высказался о следующем поединке, который проведет против 12-го номера дивизиона Ли Цзинляном (18-6), который состоится 30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 267.
«Мы упорно готовимся, как и всегда. И не важно, что соперник будет крепким и бьющим... По крайней мере, мой тренер так сказал. Я же его боев не видел. Это не имеет значения. В ММА все жестко бьют. И тут может все что-угодно случиться. Я готов ко всему. Ментально я сильнее всех в полусреднем весе, и даже во всем UFC, я думаю. Понятно, что мои оппоненты считают, что это они самые сильные в UFC, но я собираюсь всем доказать, что это я – самый жесткий боец в мире. Хватит разговоров, пора всем все показать».
Напомним, после последнего боя в сентябре 2020 года Чимаев переболел коронавирусом с тяжелыми последствиями.
Ранее сообщалось, что шведу может потребоваться операция на колене.
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