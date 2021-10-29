Цзинлян – о поединке с Чимаевым: «Я привык быть андердогом, но я настроен исключительно на победу»
Чимаев: «Я выйду и буду бить Цзинляна. Может, головой вырублю, как Холланда вырубили»
Восходящая звезда UFC – о предстоящем турнире в Абу-Даби
29 октября 09:55
Хамзат Чимаев / Фото - TwitterШведский проспект полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев (9-0) уверен в своей досрочной победе над рейтинговым китайцем Ли Цзинляном (18-6), с которым он встретится 30 октября в основном карде турнира UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Я съем его, как делаю это всегда. Девять боев – девять финишей. Я не думаю, что это мой самый большой вызов в UFC. Перед боем с Джеральдом Мершартом люди говорили, что у него больше всего побед сабмишенами и все такое. Люди всегда говорят, что кто-то лучше, чем я. Но я знаю, кто я, и я иду за его головой. Я ронял тех, кто не падал раньше. Я дрался с четырьмя или пятью парнями, у которых было ноль поражений. Я их ронял, удушающие делал, убивал. То же самое сделаю с ним. Я не знаю, чего ожидать. Выйду и буду бить его. Может, головой вырублю, как Кевина Холланда вырубили».
Файткард турнира UFC 267.
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