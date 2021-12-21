Мухаммад вызвал на поединок Чимаева
Чимаев желает провести два боя на одном турнире UFC
Шведская звезда ММА продолжает поиски нового соперника
21 декабря 18:18
Хамзат Чимаев / Фото - UFCВосходящая звезда UFC, шведский полусредневес Хамзат Чимаев (10-0) в очередной раз привлек к себе внимание. Грозный боец в Twitter придумал способ, как удовлетворить всех желающих выйти с ним на поединок.
«Дайте мне этих двух парней в один вечер. Позвольте мне кого-то убить. Погнали».
Накануне сразу два бойца UFC сообщили, что хотят подраться с непобежденным шведом. Сначала свое изъявил Нил Магни, а затем вызов на поединок Чимаеву бросил Белал Мухаммад.
Напомним, что Чимаев свой последний бой проводил в октябре этого года, в котором удушающим приемом в первом раунде выиграл у Джинглианга Ли.
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