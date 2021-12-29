Тренер Усмана: «Эдвардс представляет для меня совершенно новый вызов»
Дана Уайт назвал лучшего бойца в мире
Речь идет о чемпионе UFC
09:00
Дана Уайт / фото - Getty Images
Глава UFC Дана Уайт на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas признался, что на данный момент лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории считает действующего чемпиона своего промоушена в полусреднем весе Камару Усману (19-1).
«Прямо сейчас Камару Усман – законный лидер мирового «паунда». Просто потрясающе, что это парень сделал и чего достиг за последние несколько лет. Он пошел уже по второму кругу. Усман обошел этих парней на круг, он победил их дважды. Так что сейчас он законный первый номер мирового pound-for-pound».
Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал желание Камару Усмана попробовать свои силы в боксе.
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