Дана Уайт назвал лучшего бойца в мире

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Премьер-Лига (Англия) 21/22
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14:30 Арсенал - Вулверхэмптон -:- Перенесен
17:00 Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Окончен
17:00 Уотфорд - Вест Хэм 1:4 Окончен
22:00 Лестер - Ливерпуль 1:0 Окончен
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02:00 Германия - Чехия 2:1 Окончен
04:30 Швеция - Словакия 3:0 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
02:00 Каролина Харрикейнс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Торонто Мейпл Лифс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
03:00 Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Перенесен
04:00 Аризона Койотис - Лос-Анджелес Кингс -:- Перенесен
04:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Перенесен
05:00 Калгари Флэймс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
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03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бостон Селтикс 108:103 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Юта Джаз 104:110 Окончен
04:00 Финикс Санс - Мемфис Гриззлис 113:114 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Даллас Маверикс 117:132 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Бруклин Нетс 108:124 Окончен
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19:00 Днепр - Прометей 85:104 Окончен
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21:30 Челси - Брайтон -:- Запланирован
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02:00 Австрия - Канада 2:11 Окончен
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13:00 Альтаир - Краматорск -:- Запланирован
18:45 Донбасс - Мариуполь -:- Запланирован
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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 5:4 Окончен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
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02:30 Майами Хит - Вашингтон Уизардз 119:112 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Филадельфия Севенти Сиксерс 109:114 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Лос-Анджелес Лейкерс 123:132 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Йорк Никс 88:96 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Кливленд Кавальерс 108:104 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Денвер Наггетс 86:89 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Оклахома-Сити Тандер 117:111 Окончен
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02:00 Канада - Германия -:- Запланирован
04:30 Швеция - США -:- Запланирован
23:30 Чехия - Австрия -:- Запланирован
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02:00 Баффало Сэйбрс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Рейнджерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
05:00 Колорадо Эвеланш - Даллас Старз -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс -:- Запланирован
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02:00 Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Юта Джаз -:- Запланирован
05:30 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс -:- Запланирован

Дана Уайт назвал лучшего бойца в мире

Речь идет о чемпионе UFC
MMA
09:00
Дана Уайт назвал лучшего бойца в мире
Дана Уайт / фото - Getty Images

Глава UFC Дана Уайт на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas признался, что на данный момент лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории считает действующего чемпиона своего промоушена в полусреднем весе Камару Усману (19-1).

«Прямо сейчас Камару Усман – законный лидер мирового «паунда». Просто потрясающе, что это парень сделал и чего достиг за последние несколько лет. Он пошел уже по второму кругу. Усман обошел этих парней на круг, он победил их дважды. Так что сейчас он законный первый номер мирового pound-for-pound».

Известный тренер Тедди Атлас прокомментировал желание Камару Усмана попробовать свои силы в боксе.

Рене Тер Велде
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Дэйна Уайт Камару Усман

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