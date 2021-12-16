Оливейра: «Кто бы на моем месте отказался провести бой с Макгрегором?»
Даниэль Кормье назвал им бойца, способного доставить проблемы Оливейре
Но экс-чемпион UFC не верит, что сейчас кто-либо способен отобрать пояс у бразильца
13:56
Даниэль Кормье / фото - Getty Images
Экс-чемпион двух весовых категорий UFC Даниэль Кормье поделился мнением относительно возможного поединка Джастина Гэтжи (23-3) с чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой (32-8). Цитирует DC портал MMA Junkie.
«Гейджи создаст для Оливейры много проблем, потому что он такой же крепкий и выносливый.
На самом деле у Порье и Гейджи много общего. Эти парни совсем недавно воевали друг с другом, так что я не думаю, что мы увидим Чарльза в роли аутсайдера. После всего, что сделал Оливейра, он должен считаться фаворитом в бою с Джастином».
Напомним, Оливейра заявил, что не против провести бой с Конором Макгрегором.
Комментарии 0