Даниэль Кормье назвал им бойца, способного доставить проблемы Оливейре

Даниэль Кормье / фото - Getty Images

Экс-чемпион двух весовых категорий UFC Даниэль Кормье поделился мнением относительно возможного поединка Джастина Гэтжи (23-3) с чемпионом легкого дивизиона Чарльзом Оливейрой (32-8). Цитирует DC портал MMA Junkie.

На самом деле у Порье и Гейджи много общего. Эти парни совсем недавно воевали друг с другом, так что я не думаю, что мы увидим Чарльза в роли аутсайдера. После всего, что сделал Оливейра, он должен считаться фаворитом в бою с Джастином».