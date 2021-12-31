Даниэль Кормье назвал своего бойца года в UFC

Сначала DC выбрал Сирила Гане, но затем изменил мнение

Даниэль Кормье / фото - Getty Images

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в интервью порталу Sportskeeda назвал имя бойца, который, по его мнению, заслуживает звание лучшего бойца промоушена в 2021 году.

«Сначала я выбрал Сирила Гане, но затем подумал, что это звание стоит отдать Камару Усману. У нас нет таких чемпионов, которые были бы настолько доминирующими, так долго правили и так часто выступали, как он. Камару Усман не только трижды защитил титул, но еще и совершил скачок в плане своего резюме, заметности и рыночной стоимости. Для него все вышло на новый уровень».

Ранее Кормье назвал им бойца, способного доставить проблемы Оливейре.